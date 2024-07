CorSera - Lukaku pronto a tutto per Conte: si è messo a dieta e si dimezza l'ingaggio

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 08:18 In primo piano

Romelu Lukaku sta facendo di tutto pur di tornare a essere allenato da Antonio Conte. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere della Sera, secondo cui l'attaccante belga pur di vestire la maglia azzurra è pronto a dimezzarsi (quasi) l'ingaggio: al Chelsea guadagna 11 milioni di euro, con il club partenopeo si è accordato per circa 6 più bonus, pronto a firmare un triennale.

Ma non è finita qui. Il quotidiano racconta anche la questione fisica, scrivendo che Lukaku "si è messo a dieta! Ha già iniziato a perdere chili dopo che Conte - al telefono - gli avrebbe intimato di dimagrire. Anche perché rispetto al 2020-2021 Lukaku ha almeno 6 kg in più". I contatti tra Napoli e Chelsea vanno avanti, con la speranza di trovare un'intesa in tempi rapidi.