Corsera - Su acquisto Osimhen pende indagine per falso in bilancio: ecco cosa può accadere

Sull'acquisto di Victor Osimhen pende un’indagine per falso in bilancio: così scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera

Sull'acquisto di Victor Osimhen pende un’indagine per falso in bilancio: così scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera: "L’operazione con il Lille (tre stagioni fa) è oggetto d’indagine della Procura di Napoli (ipotesi di falso in bilancio). La vicenda è incentrata sul valore del cartellino del giocatore: Osimhen fu acquistato per 70 milioni di cui 50 cash e altri 20 attraverso la cessione del cartellino di 4 giocatori il cui valore, per i magistrati napoletani, potrebbe essere stato gonfiato.