Gazzetta - ADL infastidito e deluso: è stato lui a ordinare subito il ritiro

Da stasera il Napoli è in ritiro. Il provvedimento del club è arrivato nelle ore immediatamente successive alla sconfitta dell’Olimpico. Oggi, dopo l’allenamento, Gattuso e i giocatori si trasferiranno all’hotel Britannique in vista della gara di mercoledì sera con il Torino. La decisione, fa sapere l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è stata presa in prima persona dal presidente De Laurentiis evidentemente deluso e infastidito dalla prova della squadra. Non è stata una bella partita e il presidente azzurro ha subito preso provvedimenti.