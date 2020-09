Gazzetta - ADL vuole Vecino solo in prestito con diritto: l'Inter vuole raccogliere il massimo

Matias Vecino è il nome nuovo per il centrocampo del Napoli, un giocatore esperto, di qualità, per completare il reparto. Ma la trattativa è tutt'altro che semplice. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che l'Inter, come per Nainggolan, vuole raccogliere il massimo, in termini economici, da questa operazione. Il Napoli, invece, considerando i 30-40 giorni di stop dell’uruguaiano, non vorrebbe andare oltre il prestito con diritto di riscatto.