Gazzetta - Al Napoli la maglia rosa! Primato meritato: nessuno riesce a tenere il suo passo

La prima maglia rosa è del Napoli, solitaria capolista dopo nove giornate. Nel Giro d’Italia della Serie A la tappa di Cremona non era considerata tra le più impegnative, ma visto che l’unico vero inciampo della banda di Spalletti finora è stato il pareggio casalingo con il Lecce, la risposta che arriva dallo Zini conforta i tifosi anche perché la squadra di Alvini ha fatto il possibile per rallentarne l’andatura. Il Napoli si trova in testa andando con il suo passo: un passo veloce, che finora nessuno è riuscito a tenere. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.