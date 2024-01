Gazzetta - Boniface è il grande sogno di ADL per il dopo Osimhen

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla dell'erede di Victor Osimhen per la prossima estate

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla dell'erede di Victor Osimhen per la prossima estate. Il nome che più stuzzica in questo momento è quello di Victor Boniface del Leverkusen, protagonista di una stagione top: 10 reti e 7 assist in 16 presenze in Bundesliga.

"Nigeriano come Osimhen, di cui porta anche lo stesso nome, Boniface è arrivato in Germania la scorsa estate per 20 milioni dall’Union Saint-Gilloise e ora ne vale almeno il doppio: guadagna 1,1 milioni all’anno e si è legato al Bayer fino al 2028. Per il Leverkusen è incedibile, ma le vie del mercato sono infinite e - con 130 milioni in arrivo per Osimhen - il Napoli avrebbe la forza di sedersi al tavolo e trattare".