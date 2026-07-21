Zeballos, accordo blindato e lui aspetta solo il Napoli: c'è l'indizio

vedi letture

Calciomercato Napoli, attesa per l'arrivo di Zeballos dal Boca Juniors. Le ultime col lavoro del ds Manna

Il Napoli continua a lavorare per chiudere l'operazione che potrebbe portare Exequiel Zeballos in azzurro. Il club partenopeo ha già raggiunto un'intesa con l'esterno argentino sulla base di un contratto quinquennale, mentre il direttore sportivo Giovanni Manna prosegue i contatti con il Boca Juniors e con il presidente Juan Román Riquelme per definire gli ultimi dettagli dell'accordo tra i due club. La valutazione del cartellino si aggira intorno agli 8,5 milioni di euro, pari a circa 10 milioni di dollari, ma la fumata bianca dipenderà anche dalle prossime operazioni in uscita del Napoli, come riferito dal Corriere dello Sport oggi in edicola.

Zeballos aspetta il via libera per l'Italia

In attesa che la trattativa entri nella fase decisiva, Zeballos continua ad allenarsi con grande intensità al Boca Predio di Ezeiza, il centro sportivo del club argentino situato a pochi passi dall'aeroporto. L'attaccante è stato messo fuori rosa dal tecnico Vasco Arruabarrena e non rientra più nei piani della società, avendo già manifestato la volontà di non rinnovare il contratto. La sua priorità è trasferirsi subito al Napoli, evitando di attendere la scadenza dell'accordo che gli consentirebbe di liberarsi a parametro zero nel mese di dicembre. Fino a quando non arriverà il via libera definitivo, il classe 2002 continuerà a lavorare sul piano atletico per farsi trovare pronto al momento della partenza verso l'Italia.