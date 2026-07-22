Champions League, i risultati del 2° turno preliminare: Fenerbahce solo di misura
Si sono disputate le prime undici gare d'andata del secondo turno di qualificazione alla fase a campionato della Champions League. Tra i risultati più pesanti spiccano il netto 4-0 dello Sturm Graz sull'Hearts e il successo esterno del Lech Poznan, che travolge 4-1 l'Aarhus. Vittorie convincenti anche per la Stella Rossa, corsara per 4-0 sul campo del Larne, e per il Mjallby, che supera con un secco 3-0 il Lincoln.
Tutti i risultati del secondo turno preliminare
Ararat Armenia-Shamrock Rovers 2-0
51' Sandro Lima, 80' Banjaqui
Iberia 1999-Slovan Bratislava 0-2
25' Sporar, 31' Yirajang
Mjallby-Lincoln 3-0
18' Samuelsen, 24' Samuelsen, 31' Bergstrom
Sabah Baku-KuPS 1-0
45+1' Simic
Aarhus-Lech Poznan 1-4
29' Ishak, 42' Walemark, 55' Arnstad (A), 61' Yegbe, 65' Walemark
Fenerbahce-Gornik Zabrze 1-0
37' Talisca
Thun-Dinamo Zagabria 1-1
20' Labeau (T), 86' Zajc (D)
Sturm Graz-Hearts 4-0
4' Gorenc Stankovic, 50' Mitchell, 53' Weinhandl, 59' Heil
Klaksvik-Kauno Zalgiris 0-0
Larne-Stella Rossa 0-4
26' rig. Bruno Duarte, 55' Kostov, 67' Bruno Duarte, 85' Cham
Vikingur Reykjavik-Hapoel Beer Sheva 2-1
48' Hansen (V), 51' Kangwa (H), 86' Hansen (V)
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