Infortunio Buongiorno, lo stop sarà lungo: il nome del sostituto

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Ultime calciomercato Napoli, la scelta del club di De Laurentiis dopo l'infortunio di Buongiorno

Alessandro Buongiorno dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio destro e rischia di restare lontano dai campi per circa quattro mesi. Lo scrive il Cds oggi in edicola. Uno stop pesante per il difensore azzurro, che nelle idee del tecnico avrebbe dovuto rappresentare uno dei punti fermi della nuova squadra. Un imprevisto che complica i piani dell'allenatore in vista dell'inizio della stagione e costringe il club a fare i conti con un'assenza destinata a pesare nel reparto arretrato.

Il Napoli punta sulle risorse già in organico

Al momento la società non sembra orientata a intervenire sul mercato per sostituire Buongiorno. La strategia è quella di affidarsi alle soluzioni già presenti in rosa, a partire da Rafa Marin, reduce da una positiva esperienza in prestito al Villarreal e provato in questi giorni da Allegri accanto a Rrahmani nella difesa a quattro completata da Di Lorenzo e Spinazzola. Tra le alternative figurano anche Mathías Olivera, atteso al rientro dopo le vacanze seguite al Mondiale per Club e già impiegato in passato nel ruolo di centrale, soprattutto in una difesa a tre, oltre al giovane Marianucci.