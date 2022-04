Gazzetta dopo la polemica: "Osimhen ha fretta di rituffarsi nell'entusiasmo napoletano"

Così, dopo la polemica lanciata sul rientro tardivo dalla Nigeria, scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Victor Osimhem ha fretta di rituffarsi nell’entusiasmo che avvolge il Napoli, risalito a un punto dalla vetta della classifica. Così, dopo la polemica lanciata sul rientro tardivo dalla Nigeria, scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: £Anche per dimenticare la delusione contro il Ghana che gli ha cancellato il sogno di poter giocare il Mondiale. Nei 180 minuti del doppio confronto del playoff non è riuscito a trovare quel gol tanto desiderato per diventare il trascinatore della Nigeria.

Da domenica, il 23enne di Lagos vuol riprendere il suo volo con il Napoli. Negli ultimi 180 minuti con la maglia azzurra ha timbrato i quattro gol dei successi di Verona e contro l’Udinese. È salito a quota 11 in campionato (altre quattro reti nel bottino stagionale di Europa League). La sua ultima immagine al Maradona, nel pomeriggio del 19 marzo, lo ha visto uscire dal campo da trionfatore. Da quella scena Osimhen vuol ripartire. Per spingere il Napoli verso lo scudetto, Per essere l’uomo in più di una squadra che anche in sua assenza ha comunque saputo sfoderare la propria anima vincente col colpaccio di Bergamo.