Gazzetta e la scelta della maglia: "Potrebbe essere una scaramanzia dello spogliatoio"

Il Napoli si è presentato in campo in maglia biancazzurra, sì proprio quella speciale, indossata contro la Roma, appena tre giorni dopo la scomparsa di Diego Maradona, per omaggiarne la memoria. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla della maglia indossata dal Napoli sul campo del Crotone, svelando un piccolo retroscena.

"Scaramanzia? Potrebbe darsi anche perché lo spogliatoio del Napoli vive di queste cose. Ma per averne la certezza bisognerà aspettare la gara di giovedì sera, contro la Real Sociedad, che vale il passaggio ai sedicesimi di finale di Europa League. Se anche contro gli spagnoli la squadra indosserà la maglia biancazzurra, allora non ci saranno più dubbi sull’aspetto scaramantico. L’impressione, comunque, è che la rimetteranno nella sfida internazionale".