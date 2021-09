Gazzetta elogia ADL: "Spesi 400mila €, senza follie Napoli in vetta!", e c'è un uomo in più

"Il club non ha fatto follie. Gruppo confermato, due ritocchi e un uomo in più: il tecnico Spalletti". Elogio de La Gazzetta dello Sport al Napoli per come ha condotto il mercato rispetto al primo posto attuale: "De Laurentiis non ha voluto guastare un bilancio che dall’inizio della sua presidenza è stato sempre un modello da prendere come esempio per le altre società. Niente indebitamenti, dunque, e soltanto due operazioni in entrata costate, nell’insieme, 1,4 milioni di euro che è la cifra spesa per ingaggiare lo svincolato, Juan Jesus (1 milioni il suo ingaggio per un anno) e per avere in prestito oneroso (400 mila euro) Zambo Anguissa dal Fulham".