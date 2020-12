Gazzetta - Fabian involuto, ma Gattuso ci crede: in estate Real e Barça erano disposti a investire 70mln

Focus su Fabian Ruiz sulle pagine de La Gazzetta dello Sport dopo l'esclusione dall'ultimo match e il possibile ritorno tra i titolari stasera contro la Lazio. Il centrocampista andaluso nel 4-2-3-1 di quest'anno non riesce ad adattarsi ad una nuova posizione, tant'è che secondo il quotidiano "In discussione c'è la sua funzionalità" in questo nuovo centrocampo.

GATTUSO SI E' SPESO - Rino Gattuso ci lavora e ci crede, tant'è che in estate si è speso per la permanenza dello spagnolo, come scrive la Rosea: "Gattuso vuole renderlo funzionale al suo progetto. Tra l’altro proprio l’allenatore ne ha caldeggiato la conferma la scorsa estate, quando Real Madrid e Barcellona sarebbero stati disposti a investire 70 milioni di euro per ingaggiarlo. Ma De Laurentiis non ha mai valutato l’ipotesi".