Gazzetta - Il Napoli accelera sul mercato: previsto incontro a 4 per pianificare un doppio colpo

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che nelle prossime ore è in programma un incontro a quattro tra il presidente, l’allenatore, Giuntoli e Chiavelli, l’amministratore delegato del club. Il conclave sarà necessario per fare un punto sulle strategie da adottare per cercare di assicurarsi uno tra Emerson Palmieri e Reinildo per la fascia mancina, e Berge per il centrocampo