Gazzetta - Il West Ham insiste per Zielinski: pronta nuova offerta per convincere ADL e il polacco

L’interesse del West Ham per Piotr Zielinski cresce ogni giorno di più ed il Napoli vacilla anche se non intende mollare facilmente

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L’interesse del West Ham per Piotr Zielinski cresce ogni giorno di più ed il Napoli vacilla anche se non intende mollare facilmente il centrocampista polacco. Piotr non è entusiasta dell’idea di lasciare la maglia azzurra e soprattutto di rinunciare alla Champions. Di conseguenza, il West Ham è entrato nell’ottica di idea che serve un ingaggio veramente importante per portare Zielinski lontano da Napoli. Il club azzurro chiede di andare leggermente oltre i circa 35 milioni che il West Ham è pronto a sborsare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.