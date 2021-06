Gazzetta - Insigne, guerra di nervi col Napoli: rinnovo lontano ma volontà comune, si attende apertura

"Il rinnovo è lontano, con il Napoli è guerra di nervi". Scrive così La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, facendo riferimento a Lorenzo Insigne, che incanta all'Europeo, ma dopo dovrà risolvere la questione legata al prolungamento di un contratto in scadenza tra un anno, a giugno 2022. Secondo la Rosea, il Napoli vuole risparmiare, mentre dal capitano azzurro non arrivano segnali in questo momento in cui è impegnato con la maglia della Nazionale.

QUESTIONE RIMANDATA - Il quotidiano spiega che "Fino adesso le parti non hanno avuto alcun incontro per una discussione nel merito di un accordo in scadenza nel 2022. È notorio che il club debba procedere con un taglio sugli ingaggi per rendere sostenibile una squadra ambiziosa. Ed è altrettanto noto che il giocatore vorrebbe riconosciuta una certa leadership, mostrata soprattutto nell’ultima stagione, anche a livello economico".

SI ATTENDE APERTURA - Ad ogni modo non c'è da far drammi, perché alla fine potrebbero spuntarla le volontà delle due parti, che sono comuni: andare avanti insieme. "Lorenzo vorrebbe restare a vita - prosegue Gazzetta - ma vuole capire anche qual è il progetto della società e di Luciano Spalletti per non essere di troppo. Al tempo stesso, dopo i dovuti chiarimenti, è lecito attendersi dal capitano un gesto di apertura verso le esigenze del Napoli".