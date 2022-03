Gazzetta - Insigne può dire addio all'Italia: con la Macedonia forse ultima gara in azzurro

Lorenzo Insigne potrebbe dire addio all'Italia. E' nell'elenco dei calciatori per i quali potrebbe chiudersi in anticipo il rapporto con la Nazionale Italiana

Lorenzo Insigne potrebbe dire addio all'Italia. E' nell'elenco dei calciatori per i quali potrebbe chiudersi in anticipo il rapporto con la Nazionale Italiana. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "In uscita, per ragioni anagrafiche, Sirigu (35), Acerbi (34), Florenzi (31), Toloi (31), Immobile (32), Joao Pedro (30) e l’”americano” Insigne (30). Da valutare tre situazioni chiave: Bonucci (35), Jorginho (30) e Verratti (29). Sono tre totem, simboli il cui ruolo va oltre il campo. E rinnovare non significa ripartire dall’anno zero buttando il neonato con il pannolino. Soprattutto in difesa, dove alle alternative serve ancora tempo".