Gazzetta - Intreccio Fabiàn-Keylor Navas, ma c'è l'ultima idea del Psg

L'ultima idea del Psg è separare la trattativa per Fabiàn da quella di Keylor Navas. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Da giorni il ds Giuntoli dialoga con il suo collega Luis Campos per definire il prezzo dello spagnolo che la società campana valuta 25 milioni di euro. Grosso modo il Psg non ha avuto difficoltà sull’argomento.

Semmai la tela è ancora da tessere sul versante che porta a Keylor Navas, il portiere colombiano dallo stipendio impossibile per le casse azzurre. Intanto a Parigi vedono la Juventus in pressing per Leandro Paredes e non vogliono attardarsi sul fronte Fabian: ecco perché in queste ore sta prendendo corpo l’idea di separare la trattativa per il centrocampista da quella per il prestito del portiere al Napoli".