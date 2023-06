Gazzetta - Italiano in pole, ADL non vuole fare sgarbi a Commisso: la situazione

Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul nuovo allenatore del Napoli

Vincenzo Italiano è in pole position per raccogliere l'eredità di Luciano Spalletti. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul nuovo allenatore del Napoli: "l profilo in pole position è quello di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, da anni nelle mire (e nelle grazie) del presidente. De Laurentiis ne era rimasto ammaliato quando col suo Spezia aveva conquistato la A e gli aveva pure fatti i complimenti dopo la vittoria qui a Napoli, contro Gattuso. Lo scorso anno, poi, Italiano divenne quasi spauracchio col doppio successo al Maradona tra campionato e Coppa Italia.

Italiano risponde all’identikit di De Laurentiis, che cerca un cultore del 4-3-3 per proseguire il percorso tecnico con questa squadra, con cui il presidente è sicuro di avere aperto un ciclo. Ma ci vuole pazienza, Italiano mercoledì è impegnato nella finale di Conference, poi parlerà con la Fiorentina, club con cui DeLa ha ottimi rapporti e a cui non vuole fare torti. Servirà diplomazia, nel caso. Ma intanto i sondaggi continueranno. Con De Laurentiis guai a dare qualcosa per scontato, Ancelotti insegna.