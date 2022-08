Gazzetta - Keylor Navas, si può ancora fare: si studia un accordo speciale col portiere

Allo studio la possibilità di un accordo che preveda dei premi o altro per diluire nel tempo la cosiddetta buonuscita.

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Nelle ultime ore emerge un pizzico di ottimismo sullo sviluppo della situazione sulla situazione Keylor Navas. Queste le ultime sulla trattativa per portare il porteire al Napoli secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “Il Psg arriverà in fondo in questo braccio di ferro con Navas, oppure aprirà a una risoluzione per evitare di tenere nello spogliatoio un ‘muso lungo’, giocatore pure di personalità che può condizionare il gruppo?.

Allo studio la possibilità di un accordo che preveda dei premi o altro per diluire nel tempo la cosiddetta buonuscita. Per questo il Napoli, se intravede la possibilità che entro fine settimana si possa arrivare alla risoluzione, attenderà comunque per poter inserire poi il giocatore anche dopo il primo settembre nella lista Uefa per la Champions. Ma ovviamente in casa azzurra si spera ancora che entro domani tutto possa essere definito e il Napoli possa così aumentare il proprio tasso di esperienza nella più grande competizione internazionale”.