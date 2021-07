Gazzetta - La mossa social del Napoli: segnale di disgelo con Insigne

Vuoi vedere che quel “tir a gir”, diventato tormentone e hashtag social, diventa la chiave per risolvere il caso Insigne? Scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla situazione che coinvolge il capitano del Napoli: "Che quel tipo di conclusione del capitano del Napoli sia un marchio di fabbrica lo ha sancito soprattutto lo splendido gol segnato contro il Belgio, decisivo per entrare in semifinale. Un gol bellissimo, alla fine di un’azione personale rapida e tatticamente perfetta del “10” azzurro.

Talmente straordinario che la Uefa lo ha inserito fra i 10 migliori della stagione europea, fra i quali votare il più bello. E così dall’account della Nazionale italiana è partito l’invito ai tifosi italiani a votare quello splendido gol, per sostenere l’unico italiano presente nella Top Ten. Quel post è stato ricinguettato ieri mattina dal Napoli, a sostegno del capitano. Un piccolo gesto che potrebbe anche essere ottimisticamente interpretato come segno di disgelo fra il club e il suo capitano.