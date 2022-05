Gazzetta - Mertens, rinnovo non scontato: si chiede se la cifra offerta sia un modo per scaricarlo

Quale futuro per Dries Mertens? In scadenza di contratto, secondo le ultime esternazioni pubbliche sembrava scontato il suo rinnovo.

© foto di www.imagephotoagency.it

Quale futuro per Dries Mertens? In scadenza di contratto, secondo le ultime esternazioni pubbliche sembrava scontato il suo rinnovo. Invece così non è, almeno secondo La Gazzetta dello Sport, perché Aurelio De Laurentiis ha di fatto proposto un quarto dell'ingaggio attuale:

“Ma per il belga il rinnovo non è così scontato come aveva fatto apparire lo stesso presidente il mese scorso. Perché se si parla di un ingaggio intorno al milione, in pratica un quarto di quanto ha guadagnato finora, lo stesso Ciro riflette se è davvero una proposta o una maniera per scaricarlo. Vedremo”.