Gazzetta - Mezzo prodigio del Napoli, la svolta quando Calzona toglie l'inesistente Kvara

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L’1-1 con il Barcellona è un mezzo prodigio considerando l’instant-debutto di Francesco Calzona. Pari che dà speranze al Napoli in vista del ritorno in programma a marzo in Spagna.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, nell'analisi della gara, la svolta del match arriva "grazie anche ai cambi coraggiosi di Calzona, soprattutto l’inesistente Kvara. Comincia un’altra partita: un quarto d’ora finale nel quale Osimhen, alla prima palla buona, trova il pari mettendo a nudo tutti i limiti della difesa fin lì ben mascherati. Per poco non arriva il 2-1. Insomma, niente è perduto da qui al ritorno perché il Barça, come dicono in Spagna, ha tanti problemi".