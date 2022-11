Gazzetta - Napoli ha dimostrato di essere superiore al Liverpool: c'è rabbia e consapevolezza

"Il punteggio non è l’unica cosa che conta e il Napoli deve tornare da Liverpool con la giusta dose di rabbia e di consapevolezza"

Gli azzurri se la giocano e mantengono il primato: ad Anfield la sconfitta arriva soltanto nel finale, con i gol di Salah e Nunez. Scrive così La Gazzetta dello Sport su Liverpool-Napoli, destinando grandi elogi alla squadra di Spalletti: "Il punteggio non è l’unica cosa che conta e il Napoli deve tornare da Liverpool con la giusta dose di rabbia e di consapevolezza. Rabbia, perché gli azzurri hanno controllato il gioco a lungo e sono stati battuti su due calci d’angolo tra il 40’ e il 53’ della ripresa. Consapevolezza, perché la squadra di Luciano Spalletti ha dimostrato di essere superiore al Liverpool nel corso della partita e il primo posto nel girone certifica il suo splendido rendimento complessivo.

Quella di Anfield è la prima sconfitta stagionale tra tutte le competizioni e anche la seconda gara in cui il Napoli non segna, ma non si può non considerare che non c’erano esigenze di classifica e quindi quest’aspetto può aver inciso sulla scarsa cattiveria di alcune giocate. Non ha inciso, invece, sulla prestazione complessiva.