Gazzetta - Nessun colpo di scena, Spalletti sarà il nuovo allenatore: già si parla di mercato

Il finale del copione, scrive La Gazzetta dello Sport, riferendosi al nome del nuovo allenatore, non dovrebbe prevedere colpi di scena. Luciano Spalletti è il candidato più forte per la panchina del Napoli. "I contatti tra il presidente e il successore di Rino Gattuso ormai sono continui, come il confronto sul momento e su quelli che dovranno essere i punti essenziali del programma che verrà. I due stanno discutendo sul progetto e sulla questione economica. C’è una differenza sostanziale tra la richiesta di 4 milioni di euro e l’offerta di 2,5 milioni a stagione più alcuni bonus legati ai risultati. Ma la voglia di rientrare di Spalletti è talmente tanta che è improbabile che le parti non rivedano le rispettive posizioni. L’impressione è che a 3 milioni all’anno l’accordo sarà firmato".