Gazzetta - Osimhen è meglio di Haaland: nessuno in Europa come Victor

Osimhen è meglio di Haaland: così titola l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport nella sua pagina dedicata al Napoli. Il quotidiano esalta l'attaccante nigeriano, sottolineando come il City del centravanti norvegese non abbia avuto lo stesso impatto in Premier League dove in vetta c'è l'Arsenal.

"C’è un centravanti in Europa che non teme confronti. Victor Osimhen fra i cannonieri dei cinque maggiori campionati europei è dietro solo a Erling Haaland (25) ed Harry Kane (15) che però non sono riusciti col Manchester City e il Tottenham a tenere il ritmo della capolista Arsenal. Invece col nigeriano il Napoli non solo è in testa al campionato, ma attualmente ha staccato a doppia cifra le più immediate inseguitrici, quelle milanesi che fra oggi e domani devono provare a non perdere ulteriore terreno. In più nelle ultime dieci gare di campionato Victor è stato il migliore in assoluto, con 11 gol e 2 assist".