Gazzetta - Osimhen, prove di dialogo: il rinnovo col Napoli è ancora aperto

Pausa di riflessione, cose che possono accadere in una storia d’amore, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando delle 'prove di dialogo'

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Pausa di riflessione, cose che possono accadere in una storia d’amore, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando delle 'prove di dialogo' con Osimhen e che il presidente Aurelio De Laurentiis vuole fare ancora un tentativo per convincere il suo centravanti ad andare avanti insieme: "L’ipotesi di rinnovo non è mai tramontata, anche se i lavori in corso hanno registrato una brusca frenata nell’ultimo mese, dopo un’estate piena di appuntamenti, di dialogo, di lavoro di fino per cercare la quadra. Il Napoli non molla Osimhen, per questo ieri si è sentito in dovere di mettere di nuovo in chiaro le cose, dopo che De Laurentiis aveva parlato di un passo indietro del nigeriano dopo la stretta di mano ricevuta qualche mese.

In estate il Napoli ha respinto l’assalto di Psg e Al Hilal "però le offerte monstre sull’ingaggio hanno ovviamente fatto vacillare il giocatore, che anche per questo si è preso altro tempo per riflettere: Chelsea e Liverpool, per esempio, restano alla finestra e in caso di mancato rinnovo saranno le prime a bussare alla porta del Napoli nella prossima estate".