Gazzetta - Osimhen, una data come tempo limite per la cessione: serviranno 100 mln

Cento milioni: sono il limite minimo che il club ha posto per poter trattare la vendita. Si parla del futuro di Victor Osimhen sulla Gazzetta dello Sport, che individua una data per conoscere il futuro dell'attaccante: "Di certo comunque il Napoli vedrà di non farsi condizionare. Nel senso che se vendi un centravanti di questa portata poi devi essere in grado di sostituirlo adeguatamente.

E in questo senso l’inizio del ritiro estivo, previsto l’8 luglio a Dimaro, in Trentino, può diventare un po’ il tempo limite per prendere in considerazioni offerte importanti. Questo anche per consentire al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di potersi muovere tempestivamente".