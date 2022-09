Gazzetta - Perché e come Mancini è stato decisivo nel passaggio di Raspadori al Napoli

Roberto Mancini a giugno lanciò un appello chiedendo ai giovani italiani di affrontare nuove sfide. Parole decisive nella scelta di Giacomo Raspadori

Roberto Mancini a giugno lanciò un appello chiedendo ai giovani italiani di affrontare nuove sfide. Parole decisive nella scelta di Giacomo Raspadori di trasferirsi dal Sassuolo a Napoli, per bocca dello stesso attaccante: "Sentirsi dire queste parole dal ct mi ha portato ad accettare questa nuova realtà. E' stato un messaggio che è arrivato ed è stato importante per la mia scelta". Nel raccontare il retroscena, La Gazzetta dello Sport si sofferma sul come il c.t. ha condizionato la decisione di Jack:

"Per fare strada in Nazionale si fa come ha fatto, come sta facendo, Raspadori. Che ha raccontato di quanto siano state decisive, per firmare con il Napoli, le parole del c.t.: che aveva consigliato ai ragazzi emergenti di scegliere squadre che garantissero un’esperienza anche internazionale. Tredici minuti (con gol) di una sola partita di Champions non cambiano la vita, ma respirare quell’aria gliela cambierà ancora in meglio. Perché a certi livelli si pensa più alto, ci si arricchisce di conoscenze che poi si portano anche oltre il cancello di Coverciano".