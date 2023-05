Gazzetta - Può essere la settimana decisiva per Luis Enrique: la strategia di ADL

A parlare del possibile arrivo del tecnico spagnolo sulla panchina del Napoli è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

L’addio ufficiale a Luciano Spalletti, mentre sotto traccia Aurelio De Laurentiis lavora per convincere Luis Enrique a venire a Napoli. A parlare del possibile arrivo del tecnico spagnolo sulla panchina del Napoli è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"E la settimana appena iniziata potrà essere decisiva per convincere il tecnico spagnolo a scegliere l’azzurro del Golfo partenopeo. Lontano dai riflettori, intanto, De Laurentiis lavora su Enrique. Dopo il primo contatto diretto, che ha portato il tecnico asturiano ad ascoltare e a prendere in considerazione l’interlocutore, ora il presidente deve focalizzare la strategia migliore per agganciare l’ex c.t. spagnolo e dare continuità al progetto di crescita del Napoli" si legge sulla rosea.