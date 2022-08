Gazzetta - Raspadori, contro-proposta del Sassuolo: la distanza s'è ridotta, le cifre

Ieri ennesima puntata della telenovela Raspadori. Secondo la Gazzetta dello Sport, Carnevali ha inviato una controproposta alla mail di mercoledì

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri ennesima puntata della telenovela Raspadori. Secondo la Gazzetta dello Sport, Carnevali ha inviato una controproposta alla mail di mercoledì a firma Aurelio De Laurentiis con l’offerta di 28 milioni più 2 in caso qualificazione in Champions del Napoli per due volte nei prossimi cinque anni e 3 milioni legati alle prestazioni del calciatore. L’amministratore delegato del Sassuolo ha chiesto 30 milioni di base fissa più 5 di bonus “semplici” - decisamente più raggiungibili di quelli prospettati dal Napoli.