Gazzetta - Retroscena sul 4-3-3: è per l'addio di Mertens e si nasconderà meglio quello di Fabian

Spalletti in questa prima parte di ritiro ha insistito col 4-3-3 e dunque con l'addio del trequartista perché Mertens non c’è più (a “ufficializzarlo” è stato proprio Spalletti sabato) e Zielinski in quella posizione «resta troppo schiacciato, rende meglio da mezzala con più spazio davanti». Il 4-3-3, scrive La Gazzetta dello Sport, sarebbe un modo anche per “camuffare” meglio l’eventuale partenza di Fabian Ruiz, un altro che fra meno di un anno è a scadenza di contratto. Con Lobotka (o Demme) vertice basso, le mezzali fra Anguissa, Zielinski ed Elmas assicurano comunque qualità e fisicità in fase di contenimento