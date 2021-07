Gazzetta - Rifiutati 30mln dallo United per Koulibaly: ADL poteva risparmiare oltre 50mln

De Laurentiis avrebbe detto no a una offerta di 30 milioni per il cartellino di Kalidou Koulibaly portata dall’agente del giocatore, Fali Ramadani, per conto del Manchester United. E dire che quei 30, unitamente ai 22 circa che il Napoli risparmierebbe per i due anni di contratto che il senegalese ha ancora con il club azzurro (è il più pagato con 6 milioni di ingaggio), significherebbero oltre 50 milioni di sgravio a bilancio. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il Napoli resta così una bottega molto cara.