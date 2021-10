Gazzetta - Rinnovo Insigne non decolla: ADL offre ingaggio al ribasso, parti lontane e imbarazzate

La linea societaria non concede deroghe agli over 30: il Napoli non vuole dare aumenti a pioggia. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sulla questione legata al rinnovo di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro ha il contratto in scadenza a giugno prossimo e la sua volontà sarebbe quella di rinnovarlo e trascorrete tutta la carriera con la maglia della sua città, ma la situazione è ancora abbastanza complicata e l'accordo tra le parti è ancora lontano:

"È il motivo per cui il presidente ha disegnato un prolungamento al ribasso del 30% circa. I conti sono chiari: ora Insigne guadagna 4,5 milioni e per il club dovrebbe rinunciare ad una bella fetta di questi introiti per un prolungamento a vita. Diciamo un quinquennale. Al contrario il giocatore si aspetta un riconoscimento, l’incentivo finale per la carriera spesa in azzurro. Magari si accontenterebbe anche di un prolungamento più breve, diciamo di tre anni.

La realtà è che la trattativa vera e propria non è ancora partita e le parti sono imbarazzate, non intendono creare dannose polemiche nella fase iniziale della stagione. Eppure bisogna essere concreti, già con l’inizio del nuovo anno Lorenzo (come tutti i giocatori a scadenza) potrebbe sposare una nuova causa ma, per il momento, lui preferisce aspettare l’offerta giusta di De Laurentiis".