Gazzetta - Rrahmani-Jesus non sembrano poter fermare Duvan, per Mertens servirà il possesso

Due centravanti agli antipodi, scrive la Gazzetta dello Sport in lungo focus per analizzare le diversità fisiche e tecniche di Mertens e Duvan, raccontando inoltre che Zapata sarà agevolato dall'assenza di Koulibaly, il difensore ideale per assorbire e respingere la forza sprigionata dal colombiano: "Forse verremo smentiti dagli eventi, ma il duo Rrahmani-Juan Jesus, con rispetto parlando, non sembra una coppia di difensori centrali insormontabile per il colombiano. Mertens potrebbe godere della scelta atalantina di giocare uno contro uno, le partite di Gasperini sono spesso una somma di aggressività e di duelli individuali vinti o perduti. Senza Osimhen né Anguissa, il Napoli ha virato sul possesso filante, palla a terra e triangoli. Squadre differenti, centravanti “opposti”".