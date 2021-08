Gazzetta - Spalletti, il ritorno dopo 24 mesi condividendo l'austerity di ADL

Il profumo dell’erba lo inebrierà, come il sistemarsi in panchina e rivivere quelle emozioni, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando del ritorno in panchina di Luciano Spalletti, 24 mesi mesi lontano dai campi di calcio prima del progetto Napoli: "Ne è già parte integrante, Luciano Spalletti, ne ha condiviso ogni punto, comprendendo le difficoltà del momento e la linea dell’austerity imposta da Aurelio De Laurentiis. Che voglia che ha di rimettersi in discussione, di dimostrare che gli apprezzamenti dell’ambiente li merita tutti. Stasera, toccherà con mano la passione napoletana, anche se il Maradona conterà poco più di 20 mila spettatori. Ma poco importa, perché saranno sufficienti per fargli rivivere qualcosa di magico".