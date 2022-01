Gazzetta - Spalletti scherza con Insigne sulla maglia del Toronto: il tecnico gli ha fatto una richiesta

Luciano Spalletti ha parlato con Insigne del suo trasferimento al Toronto. Ne parla con retroscena l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "La bellezza del rosso e quella dell’azzurro. Anche di questo si è parlato ieri alla fine dell’allenamento del Napoli a Castel Volturno. Un po’ come battuta sulla bellezza cromatica di una maglia. Un po’ per provare a capire se ancora c’è margine perché Lorenzo Insigne resti al Napoli. A chiedere al capitano la nuova maglia, rossa, del Toronto, è stato Luciano Spalletti. Il tecnico le colleziona nella sua “scala del calcio”, nella tenuta di Montaione, la Rimessa, in Toscana. E Lorenzo ha promesso all’allenatore di portargliene una appena possibile. E Spalletti lo ha incalzato, chiedendogli se fosse sicuro che quella rossa fosse più bella dell’azzurra, quella della sua vita".