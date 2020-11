Gazzetta - Tango argentino nel nome di Diego: show nel futuro stadio Maradona

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta così la bella vittoria del Napoli contro la Roma: "Con questa maglia non poteva che essere un tango pieno di virilità e di malinconia a restituire al Napoli vittoria e consensi, gol e conforto dopo la commozione. Gli azzurri vestiti come l’Argentina, in uno stadio vuoto di persone ma pieno di cuori, pieno di Maradona. Ed è sempre presente Diego nell’arena che prenderà il suo nome al posto del santo. Nei canti da fuori e nelle dediche dentro, quando segna Insigne, su punizione arcuata, ovvio, e va a prendere la sua maglia. Ma anche quando raddoppia Fabian Ruiz è un colpo di tacco volante “argentino” di Mario Rui a far filare l’azione".