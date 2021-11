Gazzetta - Zittiti quelli che pronosticavano frenata per le assenze: Spalletti umilia Sarri

"Zittiti quanti pronosticavano un rallentamento della squadra di Spalletti per via delle grandi assenze". Si esalta la grande prestazione del Napoli contro la Lazio sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Non crediamo al paranormale, però è difficile resistere al pensiero comune che Dries Mertens, autore di due gol bellissimi, sia stato ispirato dal “D10s”, nella serata in cui Napoli ha ricordato Diego a un anno dalla scomparsa.

Umiliata la Lazio, nel punteggio e in quello che dovrebbe essere il territorio di caccia di una formazione di Sarri, il possesso palla, ieri 61,4 per cento a 38,6 per il Napoli. Non ricordiamo, nell’evoluzione del “sarrismo”, tanta distanza dal pallone" si legge sulla rosea.

