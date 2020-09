Il Messaggero - Suarez, nelle intercettazioni spunta nome di Paratici: ora la Juve rischia

Spunta il nome di Fabio Paratici tra le intercettazioni per il caso dell'esame truffa di Luis Suarez all'Università di Perugia. Lo si legge sull'edizione odierna de Il Messaggero. Grazie alla certificazione della conoscenza della lingua italiana, infatti, la speranza è che il calciatore potesse ottenere la cittadinanza ed entrare nella scuderia della Juve. Testualmente: "L'entrata, in scena, anche se non diretta, del direttore sportivo, rischia di diventare una vera grana per la Juventus. Ieri la procura federale di Giuseppe Chiné ha aperto un'inchiesta per chiarire la posizione del club sulla vicenda e ha chiesto le carte alla procura di Perugia. Se dagli atti emergesse un coinvolgimento pieno anche la squadra rischierebbe una penalizzazione o una pesante ammenda".