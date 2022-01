Il Roma - Oggi alle 19 Insigne firma col Toronto, c'è già l'ok del Napoli

Il grande giorno è arrivato: appuntamento a Napoli oggi alle 19 per Lorenzo Insigne e i dirigenti del Toronto per firmare il contratto. L’altro giorno a Roma non c’era il presidente, e l’incontro è stato solo preliminare per definire il tutto. Oggi, col permesso del Napoli, sarà sancito tutto nero su bianco. Nessun problema per il capitano, che ieri ha Torino ha disputato una grande partita, dimostrando di essere concentrato e tranquillo. Lo scrive l'edizione odierna de Il Roma.