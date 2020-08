Kiss Kiss - Raiola è arrivato a Castel di Sangro: visita a due suoi assistiti

L'agente Mino Raiola è arrivato nel ritiro del Napoli a Castel Di Sangro, secondo quanto riferisce la radio ufficiale del club, Kiss Kiss Napoli. Per l'emittente però non c'è riscontro di una visita per parlare di Bernardeschi, ma solo per salutare due suoi assistiti: Manolas e Lozano.

