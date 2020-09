KK smentisce: Milik-Roma, nessun rifiuto e l’affare è ormai vicinissimo

Come spesso succede, le trattative di mercato sono condite nel tempo da conferme, smentite e contro smentite. Ed allora ecco che il protagonista di queste ore è Arek Milik, vicino alla Roma. Cosi Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha ribaltato la notizia dell'ultima'ora (che avrebbe voluto un rifiuto dei Milik alla soluzione giallorossa), di fatto confermando invece la prossima firma del polacco per il club capitolino: "Non è vero che Milik abbia detto no, anzi da fonti molto importanti mi ribadiscono che ormai ci siamo, è ad un centimetro dalla Roma. Mi confermano che ormai si è vicinissimi. Milik sta per firmare con la Roma".