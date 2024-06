KKN - Conte e Manna ancora in hotel, arriva l'agente di Di Lorenzo: inizia il faccia a faccia

A riferirlo ai microfoni di ‘Radio Goal’, è il direttore di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Solo il presidente Aurelio De Laurentiis e l'ad Andrea Chiavelli hanno lasciato l'Hotel Parker's, sulla terrazza dell'albergo di Corso Vittorio Emanuele era in corso un vertice di mercato. Antonio Conte e il ds Giovanni Manna sono rimasti da soli in attesa di Mario Giuffredi.

Come si era paventato, intorno alle 15.31 l'agente di Giovanni Di Lorenzo ha raggiunto l'allenatore e il ds del Napoli in hotel. Inizia così il faccia a faccia decisivo per il futuro del capitano del Napoli. A riferirlo ai microfoni di ‘Radio Goal’, è il direttore di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio.