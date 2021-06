KKN - Il Napoli pianifica una sola cessione di lusso: Koulibaly può restare, Fabian l'indiziato

In questa sessione di mercato il Napoli avrà bisogno di una cessione di lusso per autofinanziarsi le operazioni in entrata. Una sola e non due, secondo Radio Kiss Kiss Napoli. E il maggiore indiziato è Fabian Ruiz, non Kalidou Koulibaly che dunque potrebbe rimanere alle pendici del Vesuvio per il suo ottavo anno di fila, nonostante ogni anno si parli di un suo addio.

POI SUL MERCATO - La radio ufficiale fa sapere che con la cessione del centrocampista spagnolo la società partenopea proverà poi a prendere un centrocampista centrale e un terzino sinistro. I nomi in pole position nella wishlist azzurra sono sempre gli stessi: Toma Basic del Bordeaux per la mediana ed Emerson Palmieri del Chelsea per la fascia difensiva.