KKN - Napoli su Berardi, il giocatore ha già dato l’ok: sondaggio col Sassuolo, i dettagli

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Domenico Berardi è uno dei nomi forti per il prossimo mercato estivo del Napoli. Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il giocatore del Sassuolo piace da impazzire alla società azzurra e mette d’accordo De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti. Al momento non c’è alcuna trattativa col Sassuolo, ma solo un sondaggio. La società emiliana spara alto per l’attaccante e chiede circa 40 milioni, cifra ritenuta alta dal Napoli. Il calciatore avrebbe già dato l’ok al trasferimento al Napoli perchè da calabrese è affascinato dall’ipotesi partenopea.