Mediaset - Svolta Osimhen, Arabia più vicina! L'Al-Hilal paga clausola e lo ricopre d'oro

Svolta Osimhen, Arabia più vicina! L'Al-Hilal paga clausola e lo ricopre d'oro

Eldorado d'Arabia, è la destinazione che in questo momento sta seriamente valutando con possibilità concrete di trasferimento lo stesso Victor Osimhen. Al Hilal in testa: è pronto a pagare per intero la clausola da 130 milioni. Che è disposto a ricoprire d'oro Osimhen.

Il nigeriano spera ancora nella Premier, il Napoli resta in attesa, è disponibile a concedere ancora un pò di tempo all'attaccante, ma presto dovrà essere presa una decisione definitiva. Lo scrive Carlo Landoni su Sportmediaset.