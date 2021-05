I quattro azzurri che possono salutare (con Gattuso) dopo Napoli-Verona

L'ultima di campionato, Napoli-Verona, potrebbe anche essere l'ultima con la maglia azzurra per diversi calciatori, pronti a cambiare squadra l'anno prossimo. In attesa di conoscere la formazione che manderà in campo Gattuso, sono già diverse le indiscrezioni di mercato.

La sfida di domenica sera, ad esempio, potrebbe essere l'ultima per Meret, che se continuerà ad essere alternato a Ospina potrebbe chiedere la cessione (lo ha fatto capire, recentemente, il suo agente). In difesa Hysaj è in scadenza di contratto e potrebbe non rinnovare, anche se il Napoli farà un ultimo tentativo. A centrocampo ci sono i maggiori dubbi: Bakayoko tornerà al Chelsea - il Napoli non lo riscatterà - mentre Fabian non ha ancora rinnovato e per lui sono diverse le richieste dalla Liga e dalla Ligue 1 (ci prova il Psg).

Sono loro i quattro calciatori che, con Gattuso, potrebbero salutare domenica al Maradona. I tifosi, ovviamente, si augurano di no.