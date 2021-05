Rai - Allegri-ADL, ci sono già stati contatti: pista complicata per tre ostacoli, ma il Napoli è in corsa

Aurelio De Laurentiis e Massimiliano Allegri si sono sentiti e forse anche visti un mesetto fai, per poi aggiornarsi anche più recentemente. L'allenatore livornese sarebbe una prima scelta per il Napoli, a patto però che si abbassi un po' l'ingaggio. Il presidente sa che Max non ha ancora deciso il suo futuro e che le opzioni potrebbero non mancargli, per questo tiene calde anche le alternative Luciano Spalletti e Simone Inzaghi. A riportarlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

GLI OSTACOLI - Detto che Allegri sarebbe il preferito, fosse soltanto per il suo palmarès, il Napoli è conscio di tutti gli ostacoli della questione. Il primo si chiama Real Madrid, che 4-5 giorni fa ha avuto un contatto telefonico con l'entourage del tecnico ex Juventus e deve ancora capire cosa fare con Zinedine Zidane. Poi potrebbero esserci anche PSG, Inter (se dovesse andar via Antonio Conte) e Juventus. I tempi non sono ancora maturi, a fine stagione Allegri, Napoli e tutti gli altri club invischiati in questa vicenda faranno le rispettive scelte.