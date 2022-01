Rai - Insigne, salta il vertice di domani: il presidente del Toronto è positivo al Covid-19

Inizialmente previsto per domani sera a Roma, il vertice di mercato tra l’entourage di Insigne e il Toronto è saltato. A riferirlo è Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, secondo cui il presidente del club canadese, atteso domani in Itala, è risultato positivo al Covid-19. Poche ora fa ha avuto esito del test molecolare e annullato il viaggio. Bill Manning è asintomatico e aveva già la figlia positiva da qualche giorno. Spera di negativizzarsi nei prossimi giorni per fissare nuovo vertice per il 10 gennaio. Covid permettendo.